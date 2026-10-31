Amerykańska spółka zależna południowokoreańskiej Hanwha Aerospace — Hanwha Defense USA — otrzymała kontrakt o wartości 269 mln dolarów na budowę średniego okrętu desantowego dla Marynarki Wojennej USA i Korpusu Piechoty Morskiej USA. Jednostka zostanie zbudowana w stoczni Philly Shipyard w stanie Pensylwania.

Jak informuje Korea Herald, firma została wybrana przez amerykańską firmę usług morskich Tote Services. Umowa przewiduje budowę jednego średniego okrętu desantowego typu LSM oraz opcję budowy kolejnych trzech jednostek.

Pierwsze zamówienie dla Marynarki Wojennej USA

Jest to pierwsze zamówienie Hanwha Group na budowę nowego okrętu dla Marynarki Wojennej USA po przejęciu Philly Shipyard w 2024 roku. Według Tote Services rozpoczęcie budowy planowane jest na czwarty kwartał 2027 roku.

Kontrakt został zawarty za pośrednictwem Tote Services, którą Marynarka Wojenna USA wybrała w lipcu na menedżera programu budowy jednostek o wartości 2,2 mld dolarów. W ramach tego modelu marynarka zleca wyspecjalizowanej firmie wybór stoczni i nadzór nad budową zamiast bezpośredniego zawierania umów z poszczególnymi stoczniami.

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Program obejmujący do ośmiu jednostek

Tote Services poinformowała, że wybrała Hanwha Defense USA w wyniku konkurencyjnego postępowania rozpoczętego w lipcu. Wśród powodów firma wskazała konkurencyjną cenę oraz zgodę Hanwha na warunki kontraktu.

Tote Services będzie zarządzać budową do ośmiu okrętów desantowych w ramach początkowego kontraktu z Marynarką Wojenną USA. Dostawa pierwszej jednostki jest oczekiwana w 2030 roku. Prezes i dyrektor generalny Hanwha Defense USA Michael Coulter oświadczył, że po przejęciu stoczni grupa zainwestowała w personel i technologie do budowy okrętów dla Marynarki Wojennej USA i innych klientów federalnych.

Hanwha Defense USA planuje również nabyć 60% akcji Philly Shipyard należących do Hanwha Systems, aby wzmocnić swoją rolę w amerykańskiej działalności stoczniowej grupy.

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