W Republice Południowej Afryki spółka wydobywcza Assore zwróciła się do sądu z wnioskiem o dyskwalifikację Khajal Bissessor, dyrektorki ds. handlowych African Rainbow Minerals (ARM). Assore jako podstawę pozwu wskazuje nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej wspólnego przedsięwzięcia Assmang za rok finansowy 2025, informuje TimesLIVE.

Assmang, które wydobywa rudę żelaza i manganu, jest kontrolowane na równych zasadach przez Assore i ARM: każda ze spółek posiada 50% kapitału akcyjnego i głosów. Deklaracja podatkowa za dany rok miała zostać złożona do końca czerwca 2026 roku, jednak według stanu na ubiegły weekend tego nie zrobiono.

Spór dotyczący sprawozdawczości podatkowej

Assore twierdzi, że Bissessor, pełniąc swoje podwójne role, nie przedłożyła interesów Assmang nad interesy ARM. W dokumentach sądowych spółka określiła przekroczenie terminu podatkowego jako rażące niedbalstwo i oświadczyła, że naraża ono Assmang na możliwe kary, straty wizerunkowe i wzmożony nadzór regulacyjny.

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ARM z kolei obarcza odpowiedzialnością za opóźnienie Assore, która prowadzi działalność marketingową dla wspólnego przedsięwzięcia. ARM zażądała dostępu do wyciągów bankowych Assore, lecz spółka odmówiła, oświadczając, że przez 20 lat istnienia wspólnego przedsięwzięcia przekazywała wyczerpujące informacje finansowe do celów podatkowych i księgowych.

Konflikt o zarządzanie Assmang

Assore prosi również sąd o potwierdzenie jej prawa do otrzymywania informacji o działalności Assmang oraz udziału w podejmowaniu decyzji, w tym dotyczących powoływania członków najwyższego kierownictwa. Spółka twierdzi, że od lipca ubiegłego roku jej przedstawicielom rzekomo nie przekazywano ważnych raportów operacyjnych oraz wykluczano ich z decyzji dotyczących powoływania i odwoływania menedżerów.

ARM poinformowała rynek, że uważa roszczenia Assore za niewystarczająco uzasadnione, zamierza bronić się w sądzie i przygotowuje własne postępowanie dotyczące praw do zarządzania Assmang oraz uzyskania danych niezbędnych do wypełniania obowiązków prawnych i regulacyjnych. W roku zakończonym w czerwcu 2026 roku sprzedaż Assmang wyniosła 33 mld randów, z czego udział ARM stanowił 16,6 mld randów.

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