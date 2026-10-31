在南非，矿业公司Assore已向法院提出申请，要求取消African Rainbow Minerals（ARM）首席商务官Khajal Bissessor的任职资格。Assore称，诉讼依据是合资企业Assmang未能及时提交2025财年的税务申报表，TimesLIVE报道。

开采铁矿石和锰矿石的Assmang由Assore和ARM平等控制：两家公司各持有50%的股本和投票权。相关年度的税务申报表应在2026年6月底前提交，但截至上周末仍未提交。

税务申报争议

Assore称，Bissessor在其双重职务中没有将Assmang的利益置于ARM利益之上。该公司在法庭文件中称，错过税务截止日期属于严重疏忽，并表示这使Assmang面临可能的罚款、声誉损失以及更严格的监管审查。

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ARM则将延误责任归咎于Assore，后者为该合资企业开展营销活动。ARM要求查阅Assore的银行对账单，但Assore予以拒绝，并称在合资企业成立的20年间，其一直为税务和会计目的提供全面的财务信息。

围绕Assmang管理权的冲突

Assore还请求法院确认其有权获得有关Assmang业务的信息并参与决策，包括有关任命高级管理人员的决定。该公司称，自去年7月以来，其代表据称未能获得重要运营报告，并被排除在有关任命和撤换管理人员的决定之外。

ARM向市场表示，认为Assore的主张缺乏充分依据，计划在法庭上进行辩护，并正准备就管理Assmang的权利以及获取履行法律和监管义务所需数据提起自己的程序。截至2026年6月的年度，Assmang销售额为330亿兰特，其中ARM的份额为166亿兰特。

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