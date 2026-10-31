中国官方制造业采购经理指数（PMI）10月降至49.3点，低于9月的50.1点。这是近四个月来工业活动第三次收缩。该指标低于50.0点的预测值，Channel NewsAsia报道，援引中国国家统计局的数据。

出口和国内市场需求

与圣诞季相关的海外订单降温后，工厂活动走弱：其中部分订单已于9月提前下达。10月初中国国庆节长期庆祝活动结束后，消费者支出减弱也对制造商造成影响。

10月，整体新订单和新出口订单分项指数仍处于收缩区间。生产和采购活动也从增长转为收缩。中国物流与采购联合会分析师张立群表示，需求不足正在加大经济压力，并呼吁政策制定者加大相关措施力度。

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非制造业转入收缩

涵盖服务业和建筑业的非制造业商务活动指数从9月的50.2点降至10月的49.7点。指数高于50点意味着活动增长，低于该水平则意味着活动收缩。

与此同时，部分高技术行业表现较好。铁路设备制造、造船、航空航天设备制造以及计算机、通信和电子设备制造的生产和新订单指数均至少为53点。与人工智能相关的企业也报告利润显著增长，而疲弱的国内需求和成本上升则给传统制造商及房地产相关企业带来压力。

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