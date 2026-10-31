巴基斯坦联邦税务局（FBR）要求所有注册轮胎制造商在11月30日前安装电子生产监控系统。这些系统必须实时记录产品产量并将数据传输给税务机关，Dawn报道。

FBR于周五通过2026年第32号销售税一般命令发布了相关要求。电子监控是该机构缩小销售税收入与其潜在规模之间差距的计划之一，FBR估计这一差距为3.7万亿巴基斯坦卢比。

生产控制

制造商必须在每台硫化机、出料输送机或精加工生产线上安装规定的设备和软件。该系统将统计每一条硫化轮胎，区分实际生产与空转周期、维护及预热周期，并识别未硫化轮胎。

根据获批的库存单位数据，该系统还将按直径、宽度、设计或胎面花纹以及重量识别产品。FBR已授权ISSM Labelling Solutions (Pvt) Ltd为轮胎行业提供电子监控解决方案。

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供应商必须确保数据安全传输至FBR中央监控系统，并记录计划外停机、设备故障、对系统运行的干预、中断以及试图绕过监控工具的行为。该系统将保存审计日志，生成生产报告和分析数据，用于核对和执行销售税法规。

首批九家公司

FBR最初确定了九家实施该系统的企业：Ghandhara Tyre and Rubber Company Ltd、Service Long March Tyres Ltd、Service Tyres (Private) Ltd、Panther Tyres Ltd、Diamond Tyres Ltd、Service Industries Ltd、Ghauri Tyre and Tube (Pvt) Ltd、Crown Tyres Ltd和United Rubber (Pvt) Ltd。同时，该机构强调，该名单并非详尽无遗，该要求适用于所有注册轮胎制造商。

制造商不得在未经过规定电子监控的情况下将轮胎运出其生产场地。他们还必须提供IT基础设施、通信、电力供应、设备访问条件，并支付规定费用。国内税收部门负责人必须指定责任人员，协调系统安装并报告其实施进展。

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