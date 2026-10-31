面向尼日利亚市场的数字金融服务公司OPay在美国纽约证券交易所上市，并在首次公开募股中筹集了3.04亿美元。该公司上市后的市值超过40亿美元，Premium Times Nigeria报道。

OPay美国存托股份于周五开始交易。该公司将发行价定为每股19美元，并出售了1600万股。每一份美国存托股份代表10股OPay普通股。

发行参数

该公司表示，美国证券交易委员会于10月29日宣布其注册声明生效。此次发行预计于11月2日完成。

OPay联席首席执行官拉尔斯·博伊莱森表示，该平台在尼日利亚、埃及、巴基斯坦和印度尼西亚拥有超过5000万月活跃用户。他表示，2026年上半年，按月均用户数量计算，公司在非洲和中东市场的份额为9.9%。

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博伊莱森还指出，据公司估计，尼日利亚约有4000万成年人仍未进入正规金融体系。另一位联席首席执行官史蒂芬·温将进一步扩张的机会与新兴市场智能手机普及率上升以及对可负担金融服务的需求联系起来。

财务指标与计划

首席财务官詹姆斯·佩里表示，2026年第二季度，OPay实现了10亿美元的年化收入运行率。他表示，在当年前六个月，公司录得137%的同比增长，净利率为19%。

OPay计划将IPO所得资金用于技术投资，以及在尼日利亚和其他非洲市场的进一步增长。该公司于2018年在尼日利亚启动，除支付业务外，还在发展储蓄、借贷和商户服务。

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