Производитель печенья Lee Biscuits, также известный как Nam Lee, готовился прекратить производство на заводе в Понтиане, штат Джохор, Малайзия, в конце октября 2026 года. Компания работает уже 92 года, а её печенье Marie, крекеры, банановые слоёные изделия и цветное печенье iced gems были привычными продуктами для нескольких поколений жителей Малайзии и Сингапура, сообщает Channel NewsAsia.

Во время визита журналистов на завод 29 октября работники отказались комментировать закрытие. Некоторые из них фотографировались возле предприятия в последние дни его работы. Рогая Отман, которая с 2012 года управляет киоском с едой возле ворот завода, сказала, что расстроена прекращением работы, поскольку сблизилась с работниками.

Путь из Сингапура в Джохор

Компания была основана в Сингапуре в 1934 году бизнесменом и филантропом Ли Конг Чианом. Он развивал бизнес в сферах каучука, выращивания ананасов и производства, а позднее основал, в частности, Lee Pineapple, Lee Biscuits и Lee Sawmills.

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В 1955 году Lee Biscuits перенесла производство из Сингапура в район Тампой в Джохор-Бару. Как сообщало издание The Rakyat Post, это должно было предоставить компании более широкий доступ к сельскохозяйственным цепочкам поставок и промышленным площадям Малайзии. С 1965 года ассортимент пополнили лимонные слойки, iced gems, печенье в форме животных, а также шоколадное и сливочное печенье.

Переезд в Понтиан и закрытие

В 2000 году компания модернизировала производственную площадку, а в 2005 году перенесла операции из Тампоя в Понтиан для дальнейшего расширения. В 2008 году предприятие получило сертификаты ISO и HACCP, связанные со стандартами производства и безопасностью пищевых продуктов.

Закрытие завода происходит после прекращения работы консервного завода Lee Pineapple в Скудае в ноябре 2023 года. По данным New Straits Times, материнская группа реструктурирует активы и, как сообщается, уходит от производства снеков, сосредотачиваясь на ключевых направлениях, включая каучук и пальмовое масло. Поставщики и покупатели начали получать уведомления об остановке производства в сентябре. China Press сообщало, что к концу октября на предприятии должны были остаться около 300 работников, главным образом для уборки и других работ.

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