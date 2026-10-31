Пассажиров в Великобритании предупредили о значительных перебоях в движении поездов в рождественско-новогодний период из-за инженерных работ на нескольких загруженных железнодорожных направлениях. Работы затронут лондонский вокзал Паддингтон и Бирмингем-Нью-стрит, сообщает The Guardian.

Ограничения в Лондоне и Бирмингеме

Наиболее масштабные работы запланированы на путях, ведущих к Паддингтону, в частности предусмотрена замена железнодорожного узла возле города Слау. Большинство рейсов Great Western в Уэльс и на запад Англии с 27 декабря по 4 января будут начинать и завершать маршрут в Рединге. Часть поездов направят в обход через Оксфорд к лондонскому вокзалу Юстон.

Движение поездов Elizabeth line к западу от Паддингтона и Heathrow Express после Рождества не возобновят до 31 января. Вокзал Бирмингем-Нью-стрит будет закрыт с начала Сочельника до 29 декабря для замены системы электроснабжения. Поезда не будут останавливаться на станции и проходить через нее, а в центр Бирмингема будут курсировать заменяющие автобусы.

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Изменения на других направлениях

В Сочельник движение по Восточной главной линии между Лондоном, северо-востоком Англии и Шотландией будет частично ограничено. Из-за работ в Донкастере пассажирам рейсов LNER и других перевозчиков придется преодолевать часть маршрута между Ньюарком и Йорком на заменяющих автобусах, что добавит к поездке около двух часов.

С Рождества на 10 дней закроют линию Great Eastern, которая проходит от лондонского вокзала Ливерпуль-стрит, для замены путей в восточной части Лондона. Это означает отсутствие прямых поездов между Нориджем и Лондоном и прекращение движения Greater Anglia и Elizabeth line через этот участок. Также с Рождества на шесть недель замедлится движение поездов TransPennine между Лидсом и Манчестером из-за закрытия станции Хаддерсфилд.

На работы планируют потратить около 152 млн фунтов стерлингов для повышения надежности и пропускной способности сети. Network Rail заявила, что большинство маршрутов останутся открытыми, а дни между Рождеством и Новым годом являются наименее загруженным периодом для проведения крупных проектов.

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