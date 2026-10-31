英国乘客被警告称，由于多条繁忙铁路线路将进行工程施工，圣诞节和新年期间列车运行将出现严重中断。据《卫报》报道，施工将影响伦敦帕丁顿车站和伯明翰新街车站。

伦敦和伯明翰的限制措施

规模最大的工程计划在通往帕丁顿的轨道上进行，其中包括更换斯劳镇附近的铁路枢纽。12月27日至1月4日，大多数前往威尔士和英格兰西部的Great Western列车将从雷丁始发并终到雷丁。部分列车将经由牛津绕行至伦敦尤斯顿车站。

帕丁顿以西的伊丽莎白线列车以及希思罗快线将在圣诞节后停运，直至1月31日才恢复。伯明翰新街车站将从平安夜开始关闭至12月29日，以更换供电系统。列车不会在该站停靠或通过，前往伯明翰市中心的替代巴士将投入运营。

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其他线路的变化

平安夜当天，连接伦敦、英格兰东北部和苏格兰的东海岸干线将部分限制运行。由于唐卡斯特的施工，LNER及其他运营商列车的乘客将不得不乘坐替代巴士完成纽瓦克和约克之间的部分行程，这将使旅程增加约两小时。

从圣诞节起，从伦敦利物浦街车站出发的Great Eastern线路将关闭10天，以更换伦敦东部的轨道。这意味着诺里奇和伦敦之间将没有直达列车，Greater Anglia和伊丽莎白线经过该路段的服务也将停止。此外，由于哈德斯菲尔德车站关闭，从圣诞节起，利兹和曼彻斯特之间的TransPennine列车运行也将放缓六周。

计划为这些工程投入约1.52亿英镑，以提高铁路网络的可靠性和运力。英国铁路网公司表示，大多数线路将保持开放，而圣诞节和新年之间的几天是实施大型项目最不繁忙的时期。

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