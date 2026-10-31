Pasażerów w Wielkiej Brytanii ostrzeżono przed znacznymi utrudnieniami w ruchu pociągów w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku z powodu prac inżynieryjnych na kilku obciążonych trasach kolejowych. Prace dotkną londyński dworzec Paddington oraz Birmingham New Street, informuje The Guardian.

Ograniczenia w Londynie i Birmingham

Największe prace zaplanowano na torach prowadzących do Paddington, w tym wymianę węzła kolejowego w pobliżu miasta Slough. Większość połączeń Great Western do Walii i zachodniej Anglii będzie od 27 grudnia do 4 stycznia rozpoczynać i kończyć trasę w Reading. Część pociągów zostanie skierowana objazdem przez Oxford do londyńskiego dworca Euston.

Połączenia Elizabeth line na zachód od Paddington oraz Heathrow Express nie zostaną wznowione po Bożym Narodzeniu aż do 31 stycznia. Dworzec Birmingham New Street będzie zamknięty od początku Wigilii do 29 grudnia z powodu wymiany systemu zasilania. Pociągi nie będą zatrzymywać się na stacji ani przez nią przejeżdżać, a do centrum Birmingham będą kursować autobusy zastępcze.

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Zmiany na innych trasach

W Wigilię ruch na East Coast Main Line między Londynem, północno-wschodnią Anglią i Szkocją zostanie częściowo ograniczony. Z powodu prac w Doncaster pasażerowie połączeń LNER i innych przewoźników będą musieli pokonać część trasy między Newark a Yorkiem autobusami zastępczymi, co wydłuży podróż o około dwie godziny.

Od Bożego Narodzenia na 10 dni zostanie zamknięta linia Great Eastern biegnąca od londyńskiego dworca Liverpool Street, aby wymienić tory we wschodniej części Londynu. Oznacza to brak bezpośrednich pociągów między Norwich a Londynem oraz wstrzymanie ruchu Greater Anglia i Elizabeth line na tym odcinku. Również od Bożego Narodzenia na sześć tygodni spowolni ruch pociągów TransPennine między Leeds a Manchesterem z powodu zamknięcia stacji Huddersfield.

Na prace planuje się przeznaczyć około 152 mln funtów szterlingów, aby zwiększyć niezawodność i przepustowość sieci. Network Rail oświadczyła, że większość tras pozostanie otwarta, a dni między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem są najmniej obciążonym okresem na realizację dużych projektów.

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