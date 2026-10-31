Tanzania i Angola uzgodniły połączenie korytarzy transportowych Oceanu Indyjskiego i Atlantyckiego linią kolejową przez Zambię i Demokratyczną Republikę Konga. Poinformowała o tym prezydent Tanzanii Samia Suluhu Hassan, podaje Nation Kenya.

Połączenie między Lobito a Dar es Salaam

Kolej Benguelska w Angoli ma zostać połączona z Koleją Tanzanijsko-Zambijską TAZARA, która prowadzi do tanzańskiego portu Dar es Salaam. Ma to połączyć Korytarz Lobito na wybrzeżu Atlantyku z Korytarzem Centralnym, który wychodzi na Ocean Indyjski.

Hassan poinformowała dziennikarzy o inicjatywie w czwartek, ale nie podała terminu jej realizacji.

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Modernizacja istniejących tras

W 2025 roku Chiny podpisały z Zambią i Tanzanią umowę o wartości 1,4 mld dolarów dotyczącą modernizacji TAZARA. Chiny finansowały tę kolej w latach 70. XX wieku, aby ułatwić eksport miedzi i import paliw.

W tym tygodniu włoska firma budowlana Webuild poinformowała, że wygrała przetarg na budowę odcinka kolei w ramach Korytarza Lobito w Zambii. TAZARA jest często postrzegana jako przeciwwaga dla Korytarza Lobito, wspieranego przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską, który biegnie z Angoli przez Zambię do DRK.

Angola zaprosiła także Tanzanię do inwestowania w rafinerię ropy naftowej w Lobito. Państwowa tanzańska spółka Tanzania Petroleum Development Corporation ocenia zasadność partnerstwa w tym projekcie, powiedziała Hassan.

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