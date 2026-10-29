Linde нарастила квартальную выручку до рекордных $9,4 млрд — CNBC

Linde в третьем квартале, завершившемся 30 сентября, увеличила выручку на 9,2% в годовом выражении — до рекордных $9,4 млрд. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 9% до $4,59, превысив консенсус-прогноз LSEG в $4,54. Об этом сообщает CNBC.

Компания также зафиксировала квартальные рекорды по операционной прибыли и прибыли. Рост выручки обеспечили увеличение объемов продаж на 2%, а также влияние цен и структуры реализации на уровне 3%.

Спрос со стороны электроники и космической отрасли

Наиболее высокие темпы роста среди конечных рынков продемонстрировал сектор электроники: его продажи повысились на 15%. К этому направлению относятся специальные газы для производства полупроводников, спрос на которые поддерживает развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Продажи в химической и энергетической отраслях выросли на 12%. Выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе поднялась на 12%, в Америке — на 11%, а в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки — на 7%. Руководство компании отметило, что наиболее сильные объемы поставок сохраняются в США, в частности благодаря активности в энергетике, химической промышленности, металлургии и поставках ракетного топлива.

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Реструктуризация Lincare и прогноз

Linde зафиксировала в третьем квартале расходы на реструктуризацию в размере $425 млн. Около половины этой суммы пришлось на выплаты при увольнении работников, а остальная часть преимущественно связана с реорганизацией бизнеса Lincare, предоставляющего услуги домашней кислородной терапии и лечения апноэ сна.

Компания передаст Lincare под управление финансового директора Мэтта Уайта и перенесет результаты этого бизнеса из регионального сегмента Americas в категорию Other. Генеральный директор Санджив Ламба заявил, что это должно дать инвесторам более четкое представление о результатах регионального газового бизнеса, пока Linde реструктурирует Lincare и оценивает стратегические альтернативы.

На четвертый квартал Linde прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в диапазоне $4,40–4,50. В то же время компания повысила нижнюю границу годового прогноза до $17,82 на акцию, а верхнюю — до $17,92. Совокупный портфель заказов на поставки газов и инженерные проекты на конец третьего квартала составил $10,8 млрд.

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