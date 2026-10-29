В США Amazon прогнозирует выручку в четвертом квартале в диапазоне от $240 млрд до $247 млрд. Прогноз компании в основном оказался ниже средней оценки аналитиков Уолл-стрит, которые ожидали $244,51 млрд, сообщает Channel NewsAsia.

Прогноз на праздничный сезон

Сдержанные ожидания Amazon относительно последнего квартала года усилили опасения по поводу спроса в розничной торговле в ключевой праздничный сезон. В материале отмечается, что расходы американских домохозяйств находятся под давлением из-за инфляции, роста стоимости жизни и цен на топливо.

В то же время Национальная федерация розничной торговли США ранее прогнозировала, что совокупные продажи в праздничный сезон в стране вырастут на 4,2% по сравнению с предыдущим годом.

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Рост AWS

Выручка Amazon Web Services в третьем квартале, завершившемся в сентябре, выросла на 39% — до $46 млрд. Аналитики, данные которых собрала LSEG, ожидали роста на 38,2% — до $45,61 млрд. Во втором квартале доходы AWS увеличились на 37%.

Розничные продажи формируют большую часть выручки Amazon, однако инвесторы все больше сосредотачиваются на облачном подразделении AWS. Компания вкладывает значительные средства в развитие дата-центров, конкурируя на мировом рынке искусственного интеллекта, а также расширяет быструю доставку и охват сельских районов США.

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