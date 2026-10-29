Amazon прогнозує виторг до 247 млрд доларів у четвертому кварталі — Channel NewsAsia
У США Amazon прогнозує виторг у четвертому кварталі в межах від 240 млрд до 247 млрд доларів. Прогноз компанії переважно виявився нижчим за середню оцінку аналітиків Волл-стріт, які очікували 244,51 млрд доларів, повідомляє Channel NewsAsia.
Прогноз на святковий сезон
Стримані очікування Amazon щодо останнього кварталу року посилили побоювання щодо попиту в роздрібній торгівлі під час ключового святкового сезону. У матеріалі зазначається, що витрати американських домогосподарств перебувають під тиском через інфляцію, зростання вартості життя та цін на пальне.
Водночас Національна федерація роздрібної торгівлі США раніше прогнозувала, що сукупні продажі у святковий сезон у країні зростуть на 4,2% порівняно з попереднім роком.
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Зростання AWS
Виторг Amazon Web Services у третьому кварталі, що завершився у вересні, зріс на 39% — до 46 млрд доларів. Аналітики, дані яких зібрала LSEG, очікували зростання на 38,2% — до 45,61 млрд доларів. У другому кварталі доходи AWS збільшилися на 37%.
Роздрібні продажі формують більшість виторгу Amazon, однак інвестори дедалі більше зосереджуються на хмарному підрозділі AWS. Компанія вкладає значні кошти в розвиток дата-центрів, конкуруючи на світовому ринку штучного інтелекту, а також розширює швидку доставку й охоплення сільських районів США.