W Stanach Zjednoczonych Amazon prognozuje przychody w czwartym kwartale w przedziale od 240 mld do 247 mld dolarów. Prognoza spółki w większości okazała się niższa od średniej oceny analityków z Wall Street, którzy oczekiwali 244,51 mld dolarów, podaje Channel NewsAsia.

Prognoza na sezon świąteczny

Powściągliwe oczekiwania Amazona dotyczące ostatniego kwartału roku zwiększyły obawy o popyt w handlu detalicznym w kluczowym sezonie świątecznym. W materiale zaznaczono, że wydatki amerykańskich gospodarstw domowych są pod presją inflacji, rosnących kosztów życia i cen paliw.

Jednocześnie amerykańska National Retail Federation wcześniej prognozowała, że łączna sprzedaż w sezonie świątecznym w kraju wzrośnie o 4,2% w porównaniu z poprzednim rokiem.

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Wzrost AWS

Przychody Amazon Web Services w trzecim kwartale, który zakończył się we wrześniu, wzrosły o 39% do 46 mld dolarów. Analitycy, których dane zebrał LSEG, oczekiwali wzrostu o 38,2% do 45,61 mld dolarów. W drugim kwartale przychody AWS zwiększyły się o 37%.

Sprzedaż detaliczna stanowi większość przychodów Amazona, jednak inwestorzy coraz bardziej koncentrują się na chmurowym dziale AWS. Spółka znacząco inwestuje w rozwój centrów danych, konkurując na globalnym rynku sztucznej inteligencji, a także rozszerza szybką dostawę i zasięg na obszarach wiejskich Stanów Zjednoczonych.

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