Американская компания Intel прогнозирует выручку в четвертом квартале на уровне от $15 млрд до $16 млрд, что ниже средней оценки аналитиков в $17,07 млрд. Скорректированная прибыль, как ожидает компания, составит 25 центов на акцию против прогнозируемых рынком 43 центов. Как сообщает Channel NewsAsia, на прогноз Intel повлияли длительное ослабление рынка персональных компьютеров и октябрьский взрыв на предприятии компании в Кирьят-Гате, Израиль.

Влияние остановки завода

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер заявил, что взрыв снизил прогноз выручки на четвертый квартал примерно на $300 млн, а валовую маржу — ориентировочно на 200 базисных пунктов. Предприятие не работало две недели, а компания все еще оценивает, какие кремниевые пластины можно использовать или продать.

Зинснер также сообщил, что Intel ожидает аналогичного влияния на выручку в первом квартале. Завод в Кирьят-Гате преимущественно производит чипы для центров обработки данных по технологическому процессу Intel 10. Компания планировала начать наращивание производства на этой площадке до конца недели.

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Слабые продажи чипов для ПК

В третьем квартале, завершившемся 26 сентября, выручка Intel выросла на 21% — до $16,51 млрд, что почти соответствует оценке аналитиков в $16,50 млрд. Скорректированная прибыль составила 52 цента на акцию, превысив ожидаемые 40 центов.

В то же время продажи подразделения чипов для персональных компьютеров сократились на 5% — до $8,10 млрд, тогда как аналитики ожидали $8,98 млрд. По словам Зинснера, спад на рынке ПК продлится как минимум до первой половины следующего года. Intel также повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год с $18 млрд до $20 млрд и сообщила о существенном увеличении расходов в 2027 году для расширения производственных мощностей.

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