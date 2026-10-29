Amerykańska firma Intel prognozuje przychody w czwartym kwartale na poziomie od 15 mld do 16 mld dolarów, poniżej średniej oceny analityków wynoszącej 17,07 mld dolarów. Skorygowany zysk, według oczekiwań spółki, wyniesie 25 centów na akcję wobec prognozowanych przez rynek 43 centów. Jak informuje Channel NewsAsia, na prognozę Intela wpłynęło przedłużające się osłabienie rynku komputerów osobistych oraz październikowy wybuch w zakładzie firmy w Kiriat Gat w Izraelu.

Wpływ wstrzymania pracy zakładu

Dyrektor finansowy Intela David Zinsner oświadczył, że wybuch obniżył prognozę przychodów na czwarty kwartał o około 300 mln dolarów, a marżę brutto o około 200 punktów bazowych. Zakład nie działał przez dwa tygodnie, a firma nadal ocenia, które wafle krzemowe można wykorzystać lub sprzedać.

Zinsner poinformował również, że Intel oczekuje podobnego wpływu na przychody w pierwszym kwartale. Zakład w Kiriat Gat produkuje głównie układy dla centrów danych w procesie technologicznym Intel 10. Firma planowała rozpocząć zwiększanie produkcji w tym zakładzie do końca tygodnia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Słaba sprzedaż układów do komputerów PC

W trzecim kwartale, który zakończył się 26 września, przychody Intela wzrosły o 21% do 16,51 mld dolarów, niemal odpowiadając ocenie analityków na poziomie 16,50 mld dolarów. Skorygowany zysk wyniósł 52 centy na akcję, przekraczając oczekiwane 40 centów.

Jednocześnie sprzedaż działu układów do komputerów osobistych spadła o 5% do 8,10 mld dolarów, podczas gdy analitycy oczekiwali 8,98 mld dolarów. Według Zinsnera spadek na rynku PC potrwa co najmniej do pierwszej połowy przyszłego roku. Intel podniósł również prognozę nakładów inwestycyjnych na 2026 rok z 18 mld do 20 mld dolarów i poinformował o znaczącym wzroście wydatków w 2027 roku w celu rozszerzenia mocy produkcyjnych.

Czytaj nas na