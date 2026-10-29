美国公司英特尔预计第四季度营收为150亿至160亿美元，低于分析师平均预期的170.7亿美元。该公司预计调整后每股收益将为25美分，而市场预测为43美分。正如Channel NewsAsia报道，英特尔的预测受到个人电脑市场持续疲软以及10月该公司位于以色列基里亚特加特的工厂发生爆炸的影响。

工厂停产的影响

英特尔首席财务官戴维·津斯纳表示，爆炸使第四季度营收预测减少约3亿美元，毛利率降低约200个基点。该工厂停工两周，公司仍在评估哪些硅晶圆可以使用或出售。

津斯纳还表示，英特尔预计第一季度营收将受到类似影响。基里亚特加特工厂主要采用Intel 10制程生产数据中心芯片。该公司计划在本周末前开始提高该厂的产量。

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个人电脑芯片销售疲软

截至9月26日的第三季度，英特尔营收增长21%，达到165.1亿美元，几乎与分析师预期的165亿美元持平。调整后每股收益为52美分，高于预期的40美分。

与此同时，个人电脑芯片部门销售额下降5%，至81亿美元，而分析师预期为89.8亿美元。津斯纳表示，个人电脑市场的低迷将至少持续到明年上半年。英特尔还将2026年资本支出预测从180亿美元上调至200亿美元，并表示将于2027年大幅增加支出，以扩大生产能力。

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