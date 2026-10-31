Экономика Тайваня в третьем квартале, по предварительной оценке, выросла на 14,36% в годовом выражении. Это самый высокий показатель для третьего квартала за 48 лет и четвертый подряд квартал с двузначным ростом ВВП.

Как сообщает Taipei Times, обновленная оценка Генерального управления бюджета, бухгалтерского учета и статистики Тайваня на 2,94 процентного пункта превысила августовскую.

Экспорт и инвестиции

Основными факторами роста стали превысившие ожидания экспорт и инвестиции бизнеса, заявила специалистка управления. Экспорт поддержали спрос на приложения искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычисления и облачные сервисы, а также более активные заказы на электронные компоненты для новых потребительских товаров.

Стоимость экспорта также выросла из-за более высоких цен на продукцию, поставляемую за рубеж. Реальные инвестиции и изменения запасов в третьем квартале, по оценке, увеличились на 26,36% — на 4,26 процентного пункта больше предыдущего прогноза.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Импорт капитального оборудования, измеренный в новых тайваньских долларах, вырос на 58,5% в годовом выражении. В частности, импорт оборудования для производства полупроводников увеличился на 35,66%. Также росли инвестиции в машины, транспортное оборудование, интеллектуальную собственность и строительство.

Потребление и рекордный период

Частное потребление оставалось сильным благодаря восстановлению автомобильного рынка и эффекту благосостояния на фоне рекордных значений тайваньского фондового рынка. Реальное частное потребление выросло на 5,37%, что на 0,01 процентного пункта выше августовской оценки. Это второй подряд квартал, когда его рост превысил 5%.

За первые три квартала экономика Тайваня, по оценке управления, выросла на 14,22% — это самый высокий показатель за этот период за полвека. Последний раз в стране была продолжительная серия двузначного роста в 1986–1987 годах, когда высокие темпы сохранялись шесть кварталов подряд.

Читай нас в