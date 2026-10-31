Пошлины США остановили бумажную фабрику в Канаде — BBC News

В канадском городе Темискаминг в провинции Квебек американская компания RYAM на неопределенный срок остановила работу бумажной фабрики, которая более века была главным работодателем и экономической опорой сообщества. Большинство из 360 работников предприятия остались без работы и пока получают частичные выплаты по государственной программе помощи из-за пошлин, сообщает BBC News.

Работа предприятия была остановлена в начале октября после срыва торговых переговоров между Канадой и США и введения Вашингтоном новых пошлин. В августе США установили 50-процентные пошлины на часть канадских товаров общей стоимостью около 28 млрд канадских долларов, в том числе на древесину, целлюлозу и бумажные изделия.

Фабрика производит картон для упаковки замороженных продуктов, а также для скретч-лотерейных билетов. Около 75% ее продукции поставлялось в США, что делает предприятие особенно зависимым от американского рынка.

Последствия для сообщества

Жители Темискаминга опасаются, что длительное закрытие фабрики скажется не только на ее работниках, но и на местных магазинах, больнице, лесозаготовительных компаниях, лесопильных заводах и перевозчиках. Один из местных подрядчиков сообщил BBC, что уже уволил 13 человек. По данным издания, стоимость недвижимости в городе почти сразу снизилась, а возле домов появилось много объявлений о продаже.

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Мэр Темискаминга Ален Готье назвал американские пошлины ударом по канадскому производству и призвал Оттаву ввести тарифы на картонную продукцию из США, которая сейчас поступает в Канаду без пошлин. Представитель министра промышленности Канады Мелани Жоли заявил, что правительство выделило 400 млн канадских долларов на поддержку лесного сектора в сельских и отдаленных районах, а также запустило программу для компаний, пострадавших от тарифов.

План выкупа фабрики

Работники и местные жители формируют коалицию, чтобы выкупить завод у RYAM. Подобный сценарий уже произошел в 1973 году, когда тогдашний американский владелец угрожал закрыть фабрику: работники и руководители приобрели ее и создали квебекскую компанию Tembec.

RYAM не комментировала возможную продажу предприятия или потенциальных покупателей. Канадское правительство заявило, что работает со всеми сторонами над поиском жизнеспособного решения. Работники надеются на отмену американских пошлин до зимы, поскольку сильные морозы могут повредить оборудование простаивающего завода и осложнить его повторный запуск.

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