Amerykańskie cła zatrzymały fabrykę papieru w Kanadzie — BBC News

W kanadyjskim mieście Témiscaming w prowincji Quebec amerykańska firma RYAM na czas nieokreślony wstrzymała pracę fabryki papieru, która przez ponad sto lat była głównym pracodawcą i gospodarczą podporą społeczności. Większość z 360 pracowników zakładu straciła pracę i na razie otrzymuje częściowe świadczenia w ramach rządowego programu pomocy z powodu ceł, informuje BBC News.

Zakład zatrzymano na początku października po fiasku negocjacji handlowych między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi i wprowadzeniu przez Waszyngton nowych ceł. W sierpniu USA ustanowiły 50-procentowe cła na część kanadyjskich towarów o łącznej wartości około 28 mld dolarów kanadyjskich, w tym na drewno, celulozę i wyroby papiernicze.

Fabryka produkuje karton do pakowania mrożonek, a także do zdrapkowych kuponów loteryjnych. Około 75% jej produkcji trafiało do Stanów Zjednoczonych, co sprawia, że zakład jest szczególnie zależny od amerykańskiego rynku.

Konsekwencje dla społeczności

Mieszkańcy Témiscaming obawiają się, że długotrwałe zamknięcie fabryki odbije się nie tylko na jej pracownikach, lecz także na lokalnych sklepach, szpitalu, firmach zajmujących się wyrębem lasów, tartakach i przewoźnikach. Jeden z lokalnych wykonawców powiedział BBC, że już zwolnił 13 osób. Według stacji wartość nieruchomości w mieście niemal natychmiast spadła, a przy domach pojawiło się wiele ogłoszeń o sprzedaży.

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Burmistrz Témiscaming Alain Gauthier nazwał amerykańskie cła ciosem dla kanadyjskiej produkcji i wezwał Ottawę do wprowadzenia ceł na produkty kartonowe ze Stanów Zjednoczonych, które obecnie trafiają do Kanady bez cła. Przedstawiciel kanadyjskiej minister przemysłu Mélanie Joly oświadczył, że rząd przeznaczył 400 mln dolarów kanadyjskich na wsparcie sektora leśnego na obszarach wiejskich i odległych, a także uruchomił program dla firm dotkniętych cłami.

Plan odkupienia fabryki

Pracownicy i lokalni mieszkańcy tworzą koalicję, aby odkupić zakład od RYAM. Podobny scenariusz miał już miejsce w 1973 roku, gdy ówczesny amerykański właściciel zagroził zamknięciem fabryki: pracownicy i kierownicy kupili ją oraz utworzyli quebecką firmę Tembec.

RYAM nie skomentował możliwej sprzedaży zakładu ani potencjalnych nabywców. Rząd Kanady oświadczył, że współpracuje ze wszystkimi stronami nad znalezieniem realnego rozwiązania. Pracownicy mają nadzieję na zniesienie amerykańskich ceł przed zimą, ponieważ silne mrozy mogą uszkodzić sprzęt nieczynnego zakładu i utrudnić jego ponowne uruchomienie.

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