美国关税导致加拿大一家造纸厂停产——BBC News

在加拿大魁北克省的泰米斯卡明市，美国公司RYAM无限期暂停了一家造纸厂的运营。这家工厂一个多世纪以来一直是当地社区最大的雇主和经济支柱。该企业360名员工中的大多数已失业，目前正因关税而通过政府援助计划获得部分补助，BBC News报道。

在加拿大与美国的贸易谈判破裂、华盛顿实施新关税后，该工厂于10月初停产。今年8月，美国对总价值约280亿加元的部分加拿大商品征收50%的关税，其中包括木材、纸浆和纸制品。

该工厂生产用于冷冻食品包装的纸板，也生产用于刮刮乐彩票的纸板。约75%的产品供应美国，这使该企业尤其依赖美国市场。

对社区的影响

泰米斯卡明居民担心，工厂长期关闭不仅会影响其员工，也会波及当地商店、医院、伐木公司、锯木厂和运输企业。一名当地承包商告诉BBC，他已经解雇了13人。据该媒体报道，该市房产价值几乎立即下跌，许多房屋旁出现了出售告示。

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泰米斯卡明市长阿兰·戈蒂耶称，美国关税是对加拿大制造业的打击，并呼吁渥太华对来自美国的纸板产品征收关税，这些产品目前免税进入加拿大。加拿大工业部长梅拉妮·乔利的一名代表表示，政府已拨款4亿加元支持农村和偏远地区的林业部门，并启动了一项面向受关税影响企业的计划。

回购工厂的计划

员工和当地居民正在组建联盟，以从RYAM手中买回该工厂。类似情况曾在1973年发生：当时的美国所有者威胁关闭工厂，员工和管理人员买下了它，并成立了魁北克公司Tembec。

RYAM未就可能出售该企业或潜在买家发表评论。加拿大政府表示，正与各方合作寻找可行的解决方案。员工希望美国能在冬季前取消关税，因为严寒可能损坏闲置工厂的设备，并使其重新启动更加困难。

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