ВВП Мексики вырос на 0,9% в третьем квартале — Mexico News Daily

Экономика Мексики в третьем квартале 2026 года выросла на 0,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национальной статистической службы INEGI. Это медленнее роста на 1,4% в апреле—июне, однако выше прогноза в 0,7%, которого ожидали экономисты в опросе Reuters.

О данных INEGI сообщает Mexico News Daily. Главный экономист Pantheon Macroeconomics по Латинской Америке Андрес Абадия заявил Reuters, что замедление отражает возвращение активности к более нормальному уровню после исключительно сильного второго квартала, а не общее ухудшение ситуации.

Годовой рост ускорился

В годовом выражении ВВП Мексики увеличился на 3,2% по сравнению с третьим кварталом 2025 года. По оценке исследовательского подразделения Banamex, это крупнейшее расширение экономики за 12 кварталов и больше ожидаемых экономистами 2,5%.

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В то же время на годовое сравнение повлияло сокращение мексиканской экономики в июле—сентябре 2025 года. По расчетам Banamex, совокупный ВВП за январь—сентябрь 2026 года вырос на 1,8%, тогда как за первые девять месяцев 2025 года рост составил 0,1%.

Услуги показали самый высокий квартальный рост

Наибольший квартальный рост зафиксирован в третичном секторе, который охватывает услуги для потребителей и бизнеса: он прибавил 1,1% после роста на 1,4% во втором квартале. Вторичный сектор, к которому относятся производство, строительство, добыча полезных ископаемых и генерация электроэнергии, вырос на 0,8% после 1,6% в апреле—июне.

Первичный сектор — сельское хозяйство, животноводство и рыболовство — стал единственной крупной составляющей экономики, которая сократилась: на 0,4% после роста на 2,4% в предыдущем квартале. В годовом выражении услуги выросли на 3,3%, промышленность — на 3,1%, а первичные виды деятельности — на 1,8%.

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