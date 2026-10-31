Рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз для Meta Platforms со «стабильного» на «негативный», сославшись на значительную неопределенность относительно капитальных расходов компании и ее свободного операционного денежного потока. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Расходы на инфраструктуру ИИ

Meta вкладывает средства в современные чипы и центры обработки данных, чтобы активнее конкурировать с лидерами рынка искусственного интеллекта. В S&P отметили, что эти расходы ослабляют исторически сильный свободный денежный поток компании.

По оценке агентства, возможности Meta по монетизации инвестиций в ИИ более ограничены, чем у ее конкурентов. В S&P также заявили, что пока неясно, когда новые источники дохода смогут обеспечить существенный вклад, который будет превышать рост расходов в ближайшие годы.

Прогнозы по денежному потоку

На прошлой неделе Meta спрогнозировала годовые капитальные расходы на уровне от 135 млрд до 145 млрд долларов. До этого компания сообщила о дефиците свободного денежного потока в размере 2,12 млрд долларов в третьем квартале, тогда как годом ранее этот показатель был положительным.

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S&P ожидает, что дефицит свободного операционного денежного потока Meta составит 39 млрд долларов в 2026 году и 71 млрд долларов в 2027 году. Согласно прогнозу агентства, высокие капитальные расходы могут сохранять этот показатель отрицательным и после 2028 года.

Долговая нагрузка

В S&P допускают, что коэффициент долговой нагрузки Meta может превысить 1,0 уже в 2027 году. Это порог агентства для кредитного рейтинга эмитента на уровне AA-.

Компания также сообщила о намерении продать акции на 97,5 млрд долларов, чтобы привлечь средства на публичных рынках для расширения инфраструктуры ИИ. Во внебиржевых торгах в пятницу акции Meta почти не изменились, а за неделю потеряли более 4%, продолжив серию из пяти недельных снижений подряд.

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