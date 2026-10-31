Agencja ratingowa S&P Global Ratings zmieniła perspektywę dla Meta Platforms ze „stabilnej” na „negatywną”, powołując się na znaczną niepewność dotyczącą nakładów kapitałowych spółki i jej wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Wydatki na infrastrukturę AI

Meta inwestuje w nowoczesne chipy i centra przetwarzania danych, aby aktywniej konkurować z liderami rynku sztucznej inteligencji. S&P wskazało, że wydatki te osłabiają historycznie silne wolne przepływy pieniężne spółki.

Według oceny agencji możliwości Meta w zakresie monetyzacji inwestycji w AI są bardziej ograniczone niż u jej konkurentów. S&P stwierdziło również, że nadal nie jest jasne, kiedy nowe źródła przychodów będą mogły zapewnić istotny wkład przewyższający wzrost wydatków w najbliższych latach.

Prognozy przepływów pieniężnych

W ubiegłym tygodniu Meta prognozowała roczne nakłady kapitałowe na poziomie od 135 mld do 145 mld dolarów. Wcześniej spółka poinformowała o deficycie wolnych przepływów pieniężnych w wysokości 2,12 mld dolarów w trzecim kwartale, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten był dodatni.

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S&P oczekuje, że deficyt wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych Meta wyniesie 39 mld dolarów w 2026 roku i 71 mld dolarów w 2027 roku. Według prognozy agencji wysokie nakłady kapitałowe mogą utrzymywać ten wskaźnik na ujemnym poziomie również po 2028 roku.

Obciążenie długiem

S&P dopuszcza, że wskaźnik obciążenia długiem Meta może przekroczyć 1,0 już w 2027 roku. Jest to próg agencji dla ratingu kredytowego emitenta na poziomie AA-.

Spółka poinformowała również o zamiarze sprzedaży akcji o wartości 97,5 mld dolarów, aby pozyskać środki na rynkach publicznych na rozbudowę infrastruktury AI. W handlu posesyjnym w piątek akcje Meta niemal się nie zmieniły, a w skali tygodnia straciły ponad 4%, kontynuując serię pięciu kolejnych tygodniowych spadków.

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