W Stanach Zjednoczonych indeks nastrojów konsumenckich spadł poniżej poziomu z czerwca 2022 roku, gdy roczna inflacja osiągnęła szczyt 9,1%. We wrześniu 2026 roku inflacja wynosiła 3,7%, a nastroje konsumentów, według danych Uniwersytetu Michigan, były o 10% niższe niż rok wcześniej, podaje Fortune.

Wskaźniki gospodarcze i nastroje

Publikacja wskazuje, że mimo wysokich wydatków konsumpcyjnych, znacznych inwestycji biznesowych i niskiego bezrobocia Amerykanie coraz bardziej pesymistycznie oceniają stan gospodarki. Indeks nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan uwzględnia oceny respondentów dotyczące ich własnych finansów, krótko- i długoterminowych perspektyw gospodarczych, a także tego, czy jest to korzystny czas na duże zakupy.

Autorka materiału Erin Kay Lockwood zwraca uwagę, że inflacja po szczycie z 2022 roku znacząco spadła, jednak nie poprawiło to społecznych ocen gospodarki. Płace realne rosły od 2022 roku do pierwszej połowy 2026 roku, lecz w ostatnich miesiącach zaczęły spadać, co zdaniem autorki może wyjaśniać narastający pesymizm.

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Wydatki i nierówność majątkowa

Według danych przytoczonych w publikacji najbogatsze 10% Amerykanów odpowiada za połowę wydatków konsumpcyjnych w kraju. Jednocześnie wydatki 80% Amerykanów o najniższych dochodach nie nadążają za inflacją. Łączny majątek 0,1% najbogatszych amerykańskich gospodarstw domowych jest pięciokrotnie większy niż majątek dolnej połowy gospodarstw domowych.

Lockwood przypuszcza, że rozbieżność między silnymi ogólnymi wskaźnikami gospodarczymi a słabymi nastrojami konsumentów może być związana z nierównością dochodów i majątku. Jej zdaniem uczestnicy badań mogą oceniać nie tylko własną sytuację materialną, lecz także równość szans i sprawiedliwość gospodarczą w Stanach Zjednoczonych.

Gospodarka przed wyborami połówkowymi

Badanie Pew Research z początku października 2026 roku wykazało, że 84% zarejestrowanych wyborców w USA uważa gospodarkę za bardzo ważny czynnik przy głosowaniu w wyborach połówkowych. Tak odpowiedziało 82% republikanów i 88% demokratów. Zgodnie z materiałem gospodarka była najmniej spolaryzowanym tematem spośród kwestii uwzględnionych w tym badaniu.

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