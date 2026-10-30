美国消费者信心低于通胀率9.1%时的水平——《财富》

美国消费者信心指数降至低于2022年6月的水平，当时年度通胀率达到9.1%的峰值。2026年9月，通胀率为3.7%，而根据密歇根大学的数据，消费者信心比一年前低10%，《财富》报道。

经济指标与情绪

该报道指出，尽管消费者支出较高、企业投资显著且失业率较低，美国人对经济状况的评估却日益悲观。密歇根大学消费者信心指数纳入了受访者对自身财务状况、短期和长期经济前景，以及当前是否适合进行大额购买的评估。

文章作者艾琳·凯·洛克伍德指出，通胀在2022年达到峰值后显著下降，但这并未改善公众对经济的评价。实际工资从2022年增长至2026年上半年，但近几个月开始下降，作者认为这可能解释了悲观情绪的加剧。

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支出与财富不平等

根据报道引用的数据，最富有的10%美国人占全国消费者支出的一半。与此同时，收入最低的80%美国人的支出跟不上通胀。最富有的0.1%美国家庭的总财富是底层一半家庭财富的五倍。

洛克伍德认为，强劲的总体经济指标与低迷的消费者信心之间的差距，可能与收入和财富不平等有关。她认为，参与调查者评估的可能不仅是自身的物质状况，还包括美国的机会平等和经济公平。

中期选举前的经济

皮尤研究中心2026年10月初的一项调查显示，84%的美国登记选民认为，经济是中期选举投票中非常重要的因素。82%的共和党人和88%的民主党人作出了这一回答。根据该报道，经济是这项调查所包含议题中两极分化程度最低的话题。

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