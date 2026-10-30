华尔街老将埃德·亚德尼认为，在美国，人工智能发展的金融、物理和政治限制可能有助于延续该领域的投资热潮。据《财富》报道，在科技股下跌以及投资者质疑AI收入能否证明企业大规模支出合理性的背景下，亚德尼作出了上述表示。

融资成本上升与电力短缺

亚德尼指出，投资者日益质疑是否有足够资本为最大云计算公司的需求提供融资，以及AI利润能否证明巨额资本支出的合理性。仅在一周内，据埃隆·马斯克称，SpaceX完成了400亿美元的债务融资；Meta宣布计划通过发行股票筹集950亿美元；微软则通过出售债券筹集了250亿美元。

数据中心建设还受到电力短缺和电网容量有限的制约。亚德尼将对新建数据中心的政治反对视为另一个因素。他认为，若这些限制加强，可能导致股价进一步下跌，因为AI已成为企业利润和GDP增长的重要驱动因素。

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过度投资风险更低

与此同时，亚德尼认为，这些限制有利于该热潮的长期可持续性。他认为，更难获得资本可能促进资金更有效的配置，并降低过度投资的风险。他预计，最大的科技公司将凭借强劲的资产负债表维持为支出融资的能力。

根据报道援引的预测，亚马逊、Alphabet、Meta、微软和甲骨文今年可能投资近8000亿美元，并在2027年至2030年间每年投资约1万亿美元。与此同时，资产负债表较弱的AI公司，包括所谓的neoclouds云端AI公司，已面临借贷成本上升，并可能削减支出。

牛津经济研究院的经济学家也认为，AI基础设施部署放缓可能带来积极影响。他们认为，到本十年末，对芯片和其他技术组件的需求减少可能缓解通胀压力，并减轻对长期利率的压力。

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