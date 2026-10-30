美国最大的科技公司——微软、Alphabet、亚马逊、Meta和甲骨文——在2026年前九个月通过股息和股票回购向股东返还的资金，仅占其业务所产生资金的9.3%。一年前，这一比例为27.4%。据Channel NewsAsia报道，这是至少15年来的最低比例。

支出超过经营现金流

这五家公司的合计经营现金流同比增长29%，达到创纪录的5429亿美元。与此同时，在人工智能热潮背景下，资本支出翻倍至5569亿美元。根据自2011年以来的现有数据，这是这些支出首次超过这些公司从经营活动中获得的资金规模。

结果，微软、Alphabet、亚马逊、Meta和甲骨文的合计自由现金流转为负值，为负140亿美元。2025年同期，这些公司的合计自由现金流盈余为1435亿美元。

股票回购大幅减少

降幅最大的是股票回购：九个月内下降了83%，从818亿美元降至136亿美元。与此同时，股息支付从339亿美元增至370亿美元。

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Alphabet和Meta在2026年没有回购本公司股票，尽管在上一年前九个月，两家公司合计为此支出了665亿美元。亚马逊不支付股息，自2022年以来也未回购股票。这五家公司中几乎全部的回购规模来自微软：在截至9月的季度中，微软为此投入44亿美元，低于一年前的57亿美元。

支付由储备和债务融资

在合计自由现金流为负的情况下，向股东支付的506亿美元实际上由现金储备、借款或出售股票提供资金。具体而言，亚马逊第三季度资本支出为759亿美元——比其424亿美元的经营现金流高出近80%——并筹集了481亿美元长期债务。Alphabet的自由现金流也为负，并通过出售股票筹集约124亿美元，以及获得290亿美元债务融资。

亚马逊预计2026年的资本支出约为2200亿美元，其他公司也表示将进一步增加投资。

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