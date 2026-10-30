Big Tech скоротили викуп акцій на 83% через витрати на ШІ — Channel NewsAsia

Найбільші технологічні компанії США — Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta та Oracle — у перші дев’ять місяців 2026 року повернули акціонерам через дивіденди й викуп акцій лише 9,3% коштів, генерованих їхнім бізнесом. Роком раніше цей показник становив 27,4%. Як повідомляє Channel NewsAsia, це найменша частка щонайменше за 15 років.

Витрати перевищили операційний грошовий потік

Сукупний операційний грошовий потік п’яти компаній зріс на 29% у річному вимірі — до рекордних 542,9 млрд доларів. Водночас капітальні витрати на тлі буму штучного інтелекту подвоїлися до 556,9 млрд доларів. Вони вперше за наявними даними з 2011 року перевищили обсяг коштів, які ці компанії отримали від операційної діяльності.

У результаті сукупний вільний грошовий потік Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta та Oracle став від’ємним і становив мінус 14 млрд доларів. За аналогічний період 2025 року компанії мали сукупний надлишок вільного грошового потоку на рівні 143,5 млрд доларів.

Викуп акцій різко скоротився

Найбільше скорочення припало на викуп акцій: за дев’ять місяців він зменшився на 83% — з 81,8 млрд до 13,6 млрд доларів. Водночас дивідендні виплати зросли з 33,9 млрд до 37 млрд доларів.

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Alphabet і Meta у 2026 році не викуповували власних акцій, хоча за перші дев’ять місяців попереднього року разом витратили на це 66,5 млрд доларів. Amazon не виплачує дивідендів і не викуповувала акцій із 2022 року. Майже весь обсяг викупу серед цих п’яти компаній припав на Microsoft: у кварталі, що завершився у вересні, вона спрямувала на це 4,4 млрд доларів проти 5,7 млрд доларів роком раніше.

Виплати фінансували резервами та боргом

За від’ємного сукупного вільного грошового потоку виплати акціонерам на 50,6 млрд доларів фактично забезпечувалися коштом грошових резервів, позик або продажу акцій. Зокрема, Amazon витратила 75,9 млрд доларів на капітальні витрати у третьому кварталі — майже на 80% більше за 42,4 млрд доларів операційного грошового потоку — та залучила 48,1 млрд доларів довгострокового боргу. Alphabet також мала від’ємний вільний грошовий потік і залучила близько 12,4 млрд доларів через продаж акцій та 29 млрд доларів боргового фінансування.

Amazon очікує близько 220 млрд доларів капітальних витрат у 2026 році, а інші компанії також сигналізували про подальше збільшення інвестицій.

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