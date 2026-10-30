Największe amerykańskie firmy technologiczne — Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta i Oracle — w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku zwróciły akcjonariuszom poprzez dywidendy i skup akcji jedynie 9,3% środków generowanych przez ich działalność. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 27,4%. Jak podaje Channel NewsAsia, jest to najniższy udział od co najmniej 15 lat.

Wydatki przekroczyły operacyjne przepływy pieniężne

Łączne operacyjne przepływy pieniężne pięciu spółek wzrosły o 29% rok do roku, do rekordowych 542,9 mld dolarów. Jednocześnie nakłady inwestycyjne w warunkach boomu na sztuczną inteligencję podwoiły się do 556,9 mld dolarów. Po raz pierwszy w dostępnych danych od 2011 roku przekroczyły one kwotę środków, które te spółki uzyskały z działalności operacyjnej.

W rezultacie łączny wolny przepływ pieniężny Microsoftu, Alphabetu, Amazona, Mety i Oracle stał się ujemny i wyniósł minus 14 mld dolarów. W analogicznym okresie 2025 roku spółki miały łączną nadwyżkę wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 143,5 mld dolarów.

Skup akcji gwałtownie się zmniejszył

Największy spadek dotyczył skupu akcji: w ciągu dziewięciu miesięcy zmniejszył się on o 83% — z 81,8 mld do 13,6 mld dolarów. Jednocześnie wypłaty dywidend wzrosły z 33,9 mld do 37 mld dolarów.

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Alphabet i Meta w 2026 roku nie skupowały własnych akcji, choć w pierwszych dziewięciu miesiącach poprzedniego roku wydały na to łącznie 66,5 mld dolarów. Amazon nie wypłaca dywidend i nie skupuje akcji od 2022 roku. Niemal cały wolumen skupu wśród tych pięciu spółek przypadł na Microsoft: w kwartale zakończonym we wrześniu przeznaczył on na ten cel 4,4 mld dolarów wobec 5,7 mld dolarów rok wcześniej.

Wypłaty finansowano z rezerw i długu

Przy ujemnym łącznym wolnym przepływie pieniężnym wypłaty dla akcjonariuszy w wysokości 50,6 mld dolarów były faktycznie zapewniane z rezerw gotówkowych, pożyczek lub sprzedaży akcji. W szczególności Amazon wydał 75,9 mld dolarów na nakłady inwestycyjne w trzecim kwartale — niemal o 80% więcej niż jego 42,4 mld dolarów operacyjnych przepływów pieniężnych — oraz pozyskał 48,1 mld dolarów długoterminowego długu. Alphabet również miał ujemny wolny przepływ pieniężny i pozyskał około 12,4 mld dolarów poprzez sprzedaż akcji oraz 29 mld dolarów w finansowaniu dłużnym.

Amazon oczekuje około 220 mld dolarów nakładów inwestycyjnych w 2026 roku, a pozostałe spółki również sygnalizowały dalszy wzrost inwestycji.

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