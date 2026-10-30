Крупнейшие технологические компании США — Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta и Oracle — в первые девять месяцев 2026 года вернули акционерам через дивиденды и выкуп акций лишь 9,3% средств, генерируемых их бизнесом. Годом ранее этот показатель составлял 27,4%. Как сообщает Channel NewsAsia, это наименьшая доля как минимум за 15 лет.

Расходы превысили операционный денежный поток

Совокупный операционный денежный поток пяти компаний вырос на 29% в годовом выражении — до рекордных 542,9 млрд долларов. В то же время капитальные расходы на фоне бума искусственного интеллекта удвоились до 556,9 млрд долларов. Впервые по имеющимся данным с 2011 года они превысили объем средств, которые эти компании получили от операционной деятельности.

В результате совокупный свободный денежный поток Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta и Oracle стал отрицательным и составил минус 14 млрд долларов. За аналогичный период 2025 года компании имели совокупный профицит свободного денежного потока на уровне 143,5 млрд долларов.

Выкуп акций резко сократился

Наибольшее сокращение пришлось на выкуп акций: за девять месяцев он уменьшился на 83% — с 81,8 млрд до 13,6 млрд долларов. В то же время дивидендные выплаты выросли с 33,9 млрд до 37 млрд долларов.

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Alphabet и Meta в 2026 году не выкупали собственные акции, хотя за первые девять месяцев предыдущего года вместе потратили на это 66,5 млрд долларов. Amazon не выплачивает дивиденды и не выкупала акции с 2022 года. Почти весь объем выкупа среди этих пяти компаний пришелся на Microsoft: в квартале, завершившемся в сентябре, она направила на это 4,4 млрд долларов против 5,7 млрд долларов годом ранее.

Выплаты финансировались резервами и долгом

При отрицательном совокупном свободном денежном потоке выплаты акционерам на 50,6 млрд долларов фактически обеспечивались за счет денежных резервов, займов или продажи акций. В частности, Amazon потратила 75,9 млрд долларов на капитальные расходы в третьем квартале — почти на 80% больше, чем 42,4 млрд долларов операционного денежного потока, — и привлекла 48,1 млрд долларов долгосрочного долга. Alphabet также имела отрицательный свободный денежный поток и привлекла около 12,4 млрд долларов через продажу акций и 29 млрд долларов долгового финансирования.

Amazon ожидает около 220 млрд долларов капитальных расходов в 2026 году, а другие компании также сигнализировали о дальнейшем увеличении инвестиций.

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