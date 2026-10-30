斯坦福微型企业活跃度增长20.2%——《财富》

在美国，加利福尼亚州斯坦福的微型企业活跃度在2025年7月至2026年6月期间增长了20.2%。这是GoDaddy分析的大学城中最高的指标，《财富》报道。

增长最快的前五个城市还包括密苏里州沃伦斯堡，当地微型企业活跃度增长16.1%；特拉华州纽瓦克增长16%；北卡罗来纳州伊隆增长15.5%；纽约州科特兰增长14.6%。

大学城的筛选方式

GoDaddy将城市层面的微型企业数据与美国人口普查局的信息及联邦教育数据相结合。样本纳入人口至少1万、拥有一所至少有5000名学生的大学或学院，且本科生和研究生占人口比例不低于20%的社区。

GoDaddy小企业研究实验室经济学家兼负责人亚历山德拉·罗森指出，前十名既包括斯坦福这样的科技中心，也包括规模较小的社区，其中包括设有纽约州立大学系统院校的城市。

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微型企业并不局限于学生

该研究未在微型企业主中单独区分学生或近期毕业生。这类企业可能属于正在出版书籍的教师、开设咖啡馆的当地居民，或测试自己创业想法的学生。

文章指出，人工智能工具使创始人更容易准备商业计划、创建网站和测试想法。根据商学院认证机构AACSB的数据，在2017—2018学年至2019—2020学年间，创业学士学位课程的数量增长了近25%。

与此同时，亚马逊创始人杰夫·贝索斯告诫年轻人，不要将辍学后取得成功的企业家视为普遍范例。他指出，自己是在普林斯顿大学毕业并获得职业经验后，于30岁时创办亚马逊的。

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