在美国，《财富》作者巴斯卡尔·查克拉沃蒂建议，Anthropic应在提交IPO文件的同时，公布一份关于其人工智能产品公共风险的单独声明。他认为，Anthropic的IPO文件详细描述了对投资者的威胁，但对非公司股东可能面临的后果关注明显较少。

投资者与社会面临的风险

据作者称，Anthropic提交文件中的风险部分共有69,800个词，约占整份240,000词文件的30%。其中尤其提到灾难性风险、员工被替代、失控的自主代理以及行业影响力集中。与此同时，这些问题主要被描述为Anthropic自身及其股东可能承担的成本。

查克拉沃蒂建议引入“公共风险声明”（Public Risk Statement）——该声明将解释公司的产品如何被使用、谁可能受到伤害、谁应对后果负责，以及受影响者可以通过何种方式寻求赔偿。他指出，Anthropic在特拉华州注册为一家公益公司，必须将股东的财务利益与广大公众的利益结合起来。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

人工智能监管与可能的赔偿

作者认为，员工过度依赖人工智能以及职业技能流失的风险需要单独披露。他指出，Anthropic的文件中仅一次提及对人工智能系统的过度信任，而没有谈及技能流失。在他看来，公司应说明谁审核人工智能的决定，以及其是否拥有足够的时间、数据和权限来推翻这些决定。

作为算法错误造成成本的例子，查克拉沃蒂提到，底特律市因面部识别系统错误匹配导致罗伯特·威廉姆斯被错误逮捕后，向其支付了30万美元。他还提及租户筛查服务SafeRent在歧视性筛选案件中达成的227.5万美元和解，以及Anthropic就盗版书籍向作者和出版商赔偿达成的15亿美元协议。

作者估计，在103起有记录的人工智能造成伤害的案例中，大约五分之四当时已经存在可适用的法律。他还援引Transparency Coalition的数据称，美国30个州的立法者通过了115项与人工智能相关的法律，较一年前增加近58%。

关注我们在