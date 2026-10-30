JSW负责人博古斯瓦夫·奥莱克西辞职——RMF24

在波兰，Jastrzębska Spółka Węglowa（JSW）管理委员会主席博古斯瓦夫·奥莱克西已辞职。他没有说明作出这一决定的原因，RMF24报道。

自2025年10月起领导公司

奥莱克西于2025年10月开始代理JSW管理委员会主席。在此一个月前，他从公司监事会被委派担任代理经济事务副总裁。

据该媒体报道，他负责公司重组及纾困计划的实施。该计划旨在恢复JSW的盈利能力和竞争力，以确保企业稳定运营。

此前，奥莱克西曾任Tauron Polska Energia经济和财务事务副总裁，并曾任Węglokoks财务副总裁。他还曾担任多个监事会成员。

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谁仍留在管理委员会

奥莱克西辞职后，JSW管理委员会成员包括经济事务副总裁巴尔托什·斯蒂希、贸易副总裁约兰塔·格鲁什卡、发展副总裁托马什·加夫利克、技术和运营事务副总裁亚当·罗兹穆斯，以及劳动和社会政策事务副总裁阿图尔·沃伊特库夫。

JSW是欧盟最大的焦煤生产商，也是炼钢用焦炭的生产商之一。该公司在博雷尼亚-佐菲乌夫卡、布德雷克、克努鲁夫-什奇格沃维采和普纽韦克矿井开采煤炭，并在华沙证券交易所上市。

2025年，JSW集团录得62.5亿兹罗提的合并净亏损，以及49.9亿兹罗提的EBITDA亏损。其矿井开采煤炭超过1300万吨，焦炭产量为320万吨。截至2025年底，JSW共有20,488名员工。

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