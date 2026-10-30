Глава JSW Богуслав Олексы подал в отставку — RMF24

В Польше председатель правления Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) Богуслав Олексы подал в отставку. Причины своего решения он не указал, сообщает RMF24.

Он возглавлял компанию с октября 2025 года

Олексы начал исполнять обязанности председателя правления JSW в октябре 2025 года. За месяц до этого он был делегирован из наблюдательного совета компании на должность исполняющего обязанности вице-президента по экономическим вопросам.

По данным издания, он руководил реструктуризацией и внедрением программы оздоровления компании. Ее целью было восстановление прибыльности и конкурентоспособности JSW для обеспечения стабильной работы предприятия.

Ранее Олексы работал вице-президентом по экономическим и финансовым вопросам в Tauron Polska Energia и вице-президентом по финансам в Węglokoks. Также он входил в состав нескольких наблюдательных советов.

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Кто остался в правлении

После отставки Олексы в правлении JSW остаются вице-президент по экономическим вопросам Бартош Стысь, вице-президент по торговле Йоланта Грушка, вице-президент по развитию Томаш Гавлик, вице-президент по техническим и операционным вопросам Адам Розмус, а также вице-президент по вопросам труда и социальной политики Артур Войткув.

JSW является крупнейшим производителем коксующегося угля в Европейском союзе и одним из производителей кокса для выплавки стали. Компания добывает уголь на шахтах «Борыня-Зофювка», «Будрык», «Кнурув-Щигловице» и «Пнювек» и котируется на Варшавской фондовой бирже.

В 2025 году группа JSW зафиксировала консолидированный чистый убыток в размере 6,25 млрд злотых и убыток EBITDA на уровне 4,99 млрд злотых. Ее шахты добыли более 13 млн тонн угля, а производство кокса составило 3,2 млн тонн. В конце 2025 года в JSW работали 20 488 человек.

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