Активность микробизнесов в Стэнфорде выросла на 20,2% — Fortune

В США активность микробизнесов в Стэнфорде, штат Калифорния, выросла на 20,2% в период с июля 2025 года по июнь 2026 года. Это самый высокий показатель среди университетских городов, проанализированных GoDaddy, сообщает Fortune.

В пятерку городов с наиболее быстрым ростом также вошли Уорренсберг в штате Миссури, где активность микробизнесов увеличилась на 16,1%, Ньюарк в штате Делавэр — на 16%, Илон в Северной Каролине — на 15,5% и Кортленд в штате Нью-Йорк — на 14,6%.

Как отбирали университетские города

GoDaddy объединила городские данные о микробизнесах с информацией Бюро переписи населения США и федеральными данными об образовании. В выборку включали сообщества с населением не менее 10 тысяч человек, университетом или колледжем, где обучаются от 5 тысяч студентов, и долей студентов и аспирантов не менее 20% от численности населения.

Экономистка и руководительница лаборатории исследований малого бизнеса GoDaddy Александра Розен отметила, что в первую десятку вошли как технологические центры вроде Стэнфорда, так и менее крупные сообщества, в частности города с учреждениями системы Государственного университета Нью-Йорка.

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Микробизнесы не ограничиваются студентами

Исследование не выделяет студентов или недавних выпускников среди владельцев микробизнесов. Такой бизнес может принадлежать преподавателю, издающему книгу, местному жителю, открывающему кофейню, или студенту, проверяющему собственную предпринимательскую идею.

В материале отмечается, что инструменты искусственного интеллекта упрощают для основателей подготовку бизнес-планов, создание сайтов и тестирование идей. По данным аккредитатора бизнес-школ AACSB, число программ бакалавриата по предпринимательству выросло почти на 25% между учебными годами 2017–2018 и 2019–2020.

В то же время основатель Amazon Джефф Безос предостерегал молодежь от восприятия успешных предпринимателей, бросивших учебу, как универсального образца. Он отмечал, что создал Amazon в 30 лет после окончания Принстонского университета и получения профессионального опыта.

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