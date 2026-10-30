Aktywność mikrobiznesów w Stanford wzrosła o 20,2% — Fortune

W USA aktywność mikrobiznesów w Stanford w Kalifornii wzrosła o 20,2% w okresie od lipca 2025 roku do czerwca 2026 roku. To najwyższy wynik wśród miast uniwersyteckich przeanalizowanych przez GoDaddy, informuje Fortune.

W pierwszej piątce miast o najszybszym wzroście znalazły się także Warrensburg w stanie Missouri, gdzie aktywność mikrobiznesów zwiększyła się o 16,1%, Newark w stanie Delaware — o 16%, Elon w Karolinie Północnej — o 15,5% oraz Cortland w stanie Nowy Jork — o 14,6%.

Jak wybierano miasta uniwersyteckie

GoDaddy połączyła miejskie dane dotyczące mikrobiznesów z informacjami Biura Spisu Ludności USA oraz federalnymi danymi dotyczącymi edukacji. Do próby włączono społeczności liczące co najmniej 10 tys. mieszkańców, z uniwersytetem lub college'em, na którym studiuje co najmniej 5 tys. studentów, oraz z udziałem studentów i doktorantów wynoszącym nie mniej niż 20% populacji.

Ekonomistka i szefowa laboratorium badań nad małymi firmami GoDaddy, Alexandra Rosen, zaznaczyła, że w pierwszej dziesiątce znalazły się zarówno centra technologiczne, takie jak Stanford, jak i mniejsze społeczności, w tym miasta z placówkami systemu State University of New York.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Mikrobiznesy nie ograniczają się do studentów

Badanie nie wyodrębnia studentów ani niedawnych absolwentów wśród właścicieli mikrobiznesów. Taki biznes może należeć do wykładowcy wydającego książkę, mieszkańca otwierającego kawiarnię lub studenta testującego własny pomysł przedsiębiorczy.

W materiale zaznaczono, że narzędzia sztucznej inteligencji ułatwiają założycielom przygotowywanie biznesplanów, tworzenie stron internetowych i testowanie pomysłów. Według akredytatora szkół biznesu AACSB liczba studiów licencjackich z przedsiębiorczości wzrosła niemal o 25% między latami akademickimi 2017–2018 i 2019–2020.

Jednocześnie założyciel Amazonu Jeff Bezos ostrzegał młodych ludzi, by nie traktowali odnoszących sukcesy przedsiębiorców, którzy przerwali naukę, jako uniwersalnego wzorca. Zaznaczył, że założył Amazon w wieku 30 lat po ukończeniu Uniwersytetu Princeton i zdobyciu doświadczenia zawodowego.

Czytaj nas na