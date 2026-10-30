В США индекс потребительских настроений опустился ниже показателя июня 2022 года, когда годовая инфляция достигла пика в 9,1%. В сентябре 2026 года инфляция составляла 3,7%, а потребительские настроения, по данным Мичиганского университета, были на 10% ниже, чем годом ранее, сообщает Fortune.

Экономические показатели и настроения

В публикации отмечается, что, несмотря на высокие потребительские расходы, значительные инвестиции бизнеса и низкую безработицу, американцы всё более пессимистично оценивают состояние экономики. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета учитывает оценки респондентами собственных финансов, кратко- и долгосрочных экономических перспектив, а также того, является ли время благоприятным для крупных покупок.

Автор материала Эрин Кей Локвуд обращает внимание, что инфляция после пика 2022 года существенно снизилась, однако это не улучшило общественные оценки экономики. Реальные зарплаты росли с 2022 года до первой половины 2026 года, однако в последние месяцы начали сокращаться, что, по мнению автора, может объяснять усиление пессимизма.

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Расходы и имущественное неравенство

Согласно приведённым в публикации данным, на самые богатые 10% американцев приходится половина потребительских расходов в стране. В то же время расходы 80% американцев с самыми низкими доходами не успевают за инфляцией. Совокупное состояние 0,1% самых богатых американских домохозяйств в пять раз превышает состояние нижней половины домохозяйств.

Локвуд предполагает, что разрыв между сильными общими экономическими показателями и слабыми потребительскими настроениями может быть связан с неравенством доходов и состояния. По её мнению, участники опросов могут оценивать не только собственное материальное положение, но и равенство возможностей и экономическую справедливость в США.

Экономика перед промежуточными выборами

Опрос Pew Research в начале октября 2026 года показал, что 84% зарегистрированных избирателей США считают экономику очень важным фактором при голосовании на промежуточных выборах. Так ответили 82% республиканцев и 88% демократов. Согласно материалу, экономика была наименее поляризованной темой среди вопросов, включённых в этот опрос.

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