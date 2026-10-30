Споживчі настрої у США нижчі, ніж за інфляції 9,1% — Fortune

У США індекс споживчих настроїв опустився нижче за показник червня 2022 року, коли річна інфляція досягла піку в 9,1%. У вересні 2026 року інфляція становила 3,7%, а споживчі настрої, за даними Мічиганського університету, були на 10% нижчими, ніж роком раніше, повідомляє Fortune.

Економічні показники та настрої

У публікації зазначається, що попри високі споживчі витрати, значні інвестиції бізнесу та низьке безробіття американці дедалі песимістичніше оцінюють стан економіки. Індекс споживчих настроїв Мічиганського університету враховує оцінки респондентами власних фінансів, коротко- й довгострокових економічних перспектив, а також того, чи є час сприятливим для великих покупок.

Авторка матеріалу Ерін Кей Локвуд звертає увагу, що інфляція після піку 2022 року суттєво знизилася, однак це не поліпшило суспільних оцінок економіки. Реальні зарплати зростали від 2022 року до першої половини 2026 року, проте останніми місяцями почали скорочуватися, що, на думку авторки, може пояснювати посилення песимізму.

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Витрати та майнова нерівність

За наведеними у публікації даними, на найбагатші 10% американців припадає половина споживчих витрат у країні. Водночас витрати 80% американців із найнижчими доходами не встигають за інфляцією. Сукупні статки 0,1% найбагатших американських домогосподарств у п’ять разів перевищують статки нижньої половини домогосподарств.

Локвуд припускає, що розрив між сильними загальними економічними показниками та слабкими споживчими настроями може бути пов’язаний із нерівністю доходів і статків. На її думку, учасники опитувань можуть оцінювати не лише власне матеріальне становище, а й рівність можливостей та економічну справедливість у США.

Економіка перед проміжними виборами

Опитування Pew Research на початку жовтня 2026 року показало, що 84% зареєстрованих виборців США вважають економіку дуже важливим чинником для голосування на проміжних виборах. Так відповіли 82% республіканців і 88% демократів. Згідно з матеріалом, економіка була найменш поляризованою темою серед питань, які містило це опитування.

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