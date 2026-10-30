В США продажи сладостей в магазинах у дома в сентябре сократились на 5%. Руководство крупнейшего американского производителя шоколада Hershey сообщило, что спад продолжился и в октябре на фоне высоких цен на топливо и инфляции, которые давят на бюджеты домохозяйств, пишет Fortune.

Финансовый директор Hershey Дейв Хулейс заявил, что потребители стали осторожнее из-за инфляции, стоимости бензина и процентных ставок. По его словам, покупатели тщательнее выбирают каналы для покупок и чаще тратят средства в крупных розничных сетях, онлайн-магазинах и складских клубах.

Продажи за пределами магазинов у дома

В то же время за пределами магазинов у дома категория сладостей в третьем квартале выросла на 3,7%. Хулейс охарактеризовал более слабые показатели в этом канале как проблему канала продаж и количества посещений покупателей, а не всей категории сладостей.

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Чистый объем продаж Hershey в третьем квартале вырос на 3%, примерно до 3,28 млрд долларов. Компания объяснила это повышением цен примерно на 11 процентных пунктов, тогда как объем продаж в натуральном выражении сократился примерно на 10 пунктов. Hershey также сузила прогноз органического роста чистых продаж за весь год до около 3% — нижней границы предыдущего диапазона в 3–3,5%.

Последняя неделя перед Хэллоуином

По данным NielsenIQ, на которые ссылается Fortune, продажи конфет к Хэллоуину за период до 17 октября снизились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост сохранился только для небольших упаковок. По данным FinanceBuzz, средняя цена пакета со 100 конфетами к Хэллоуину составляет 16,96 доллара — на 71% больше, чем 9,91 доллара в 2021 году.

Несмотря на это, Национальная федерация розничной торговли прогнозирует рекордные 13,5 млрд долларов расходов американцев на Хэллоуин, из которых 4,1 млрд долларов придется на сладости. Генеральный директор Hershey Кирк Таннер заявил, что около 35% сезонных продаж приходится на последнюю неделю перед праздником. Компания поставила в магазины больше продукции к Хэллоуину, чем годом ранее, и рассчитывает на активность покупателей в финальные дни сезона.

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