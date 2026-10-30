W USA sprzedaż słodyczy w sklepach convenience spadła we wrześniu o 5%. Kierownictwo Hershey, największego amerykańskiego producenta czekolady, poinformowało, że spadek utrzymał się również w październiku w związku z wysokimi cenami paliw i inflacją, które obciążają budżety gospodarstw domowych, pisze Fortune.

Dyrektor finansowy Hershey Dave Huleys oświadczył, że konsumenci stali się ostrożniejsi z powodu inflacji, kosztów benzyny i stóp procentowych. Jak zaznaczył, kupujący staranniej wybierają kanały zakupów i częściej wydają pieniądze w dużych sieciach handlowych, sklepach internetowych i klubach magazynowych.

Sprzedaż poza sklepami convenience

Jednocześnie poza sklepami convenience kategoria słodyczy wzrosła w trzecim kwartale o 3,7%. Huleys określił słabsze wyniki w tym kanale jako problem kanału sprzedaży i liczby wizyt klientów, a nie całej kategorii słodyczy.

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Sprzedaż netto Hershey w trzecim kwartale wzrosła o 3%, do około 3,28 mld dolarów. Firma wyjaśniła to podwyżką cen o około 11 punktów procentowych, podczas gdy wolumen sprzedaży w ujęciu ilościowym spadł o około 10 punktów. Hershey zawęziła również prognozę organicznego wzrostu sprzedaży netto w całym roku do około 3%, czyli dolnej granicy wcześniejszego przedziału 3–3,5%.

Ostatni tydzień przed Halloween

Według danych NielsenIQ, na które powołuje się Fortune, sprzedaż słodyczy na Halloween w okresie do 17 października spadła o 6,7% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Wzrost utrzymał się tylko w przypadku małych opakowań. Według FinanceBuzz średnia cena paczki zawierającej 100 słodyczy na Halloween wynosi 16,96 dolara, czyli o 71% więcej niż 9,91 dolara w 2021 roku.

Mimo to National Retail Federation prognozuje rekordowe wydatki Amerykanów na Halloween na poziomie 13,5 mld dolarów, z czego 4,1 mld dolarów przypadnie na słodycze. Dyrektor generalny Hershey Kirk Tanner oświadczył, że około 35% sprzedaży sezonowej przypada na ostatni tydzień przed świętem. Firma dostarczyła do sklepów więcej produktów na Halloween niż rok wcześniej i liczy na aktywność kupujących w ostatnich dniach sezonu.

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