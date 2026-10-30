《财富》：美国便利店糖果销量下降5%

美国便利店的糖果销量在9月下降了5%。美国最大巧克力制造商好时公司的管理层表示，在高燃油价格和通胀挤压家庭预算的背景下，销量下滑在10月仍在持续，《财富》杂志报道。

好时首席财务官戴夫·胡莱斯表示，受通胀、汽油成本和利率影响，消费者变得更加谨慎。他说，购物者会更仔细地选择购物渠道，并且更常在大型零售连锁店、网上商店和仓储会员店消费。

便利店以外的销售

与此同时，在便利店以外，糖果类别在第三季度增长了3.7%。胡莱斯将该渠道中较弱的表现描述为销售渠道和顾客到访次数的问题，而非整个糖果类别的问题。

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好时第三季度净销售额增长3%，约达32.8亿美元。该公司解释称，这得益于价格上调约11个百分点，而按实物计算的销售量下降约10个百分点。好时还将全年有机净销售额增长预测收窄至约3%，即此前3%至3.5%区间的下限。

万圣节前的最后一周

根据《财富》杂志引用的NielsenIQ数据，截至10月17日期间，万圣节糖果销售额较去年同期下降6.7%。只有小包装产品保持增长。根据FinanceBuzz的数据，一袋含100颗万圣节糖果的平均价格为16.96美元，比2021年的9.91美元高71%。

尽管如此，美国全国零售联合会预测，美国人在万圣节的消费将达到创纪录的135亿美元，其中41亿美元将用于糖果。好时首席执行官柯克·坦纳表示，约35%的季节性销售发生在节日前的最后一周。该公司向商店供应的万圣节产品多于去年，并期待消费者在本季最后几天保持活跃。

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