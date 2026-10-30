Prezes JSW Bogusław Oleksy złożył rezygnację — RMF24

W Polsce prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Bogusław Oleksy złożył rezygnację. Nie podał powodów swojej decyzji, informuje RMF24.

Kierował spółką od października 2025 roku

Oleksy zaczął pełnić obowiązki prezesa zarządu JSW w październiku 2025 roku. Miesiąc wcześniej został oddelegowany z rady nadzorczej spółki na stanowisko pełniącego obowiązki wiceprezesa do spraw ekonomicznych.

Według portalu kierował restrukturyzacją i wdrażaniem programu naprawczego spółki. Jego celem było przywrócenie rentowności i konkurencyjności JSW, aby zapewnić stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Wcześniej Oleksy pracował jako wiceprezes do spraw ekonomiczno-finansowych w Tauron Polska Energia oraz wiceprezes do spraw finansów w Węglokoksie. Zasiadał także w kilku radach nadzorczych.

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Kto pozostał w zarządzie

Po rezygnacji Oleksego w zarządzie JSW pozostają wiceprezes do spraw ekonomicznych Bartosz Styś, wiceprezes do spraw handlu Jolanta Gruszka, wiceprezes do spraw rozwoju Tomasz Gawlik, wiceprezes do spraw technicznych i operacyjnych Adam Rozmus, a także wiceprezes do spraw pracy i polityki społecznej Artur Wojtków.

JSW jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej i jednym z producentów koksu do wytopu stali. Spółka wydobywa węgiel w kopalniach Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek oraz jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2025 roku Grupa JSW odnotowała skonsolidowaną stratę netto w wysokości 6,25 mld zł oraz stratę EBITDA na poziomie 4,99 mld zł. Jej kopalnie wydobyły ponad 13 mln ton węgla, a produkcja koksu wyniosła 3,2 mln ton. Pod koniec 2025 roku JSW zatrudniała 20 488 osób.

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