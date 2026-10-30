W Grenlandii otwarto międzynarodowe lotnisko w Ilulissat — Fortune

W mieście Ilulissat na Grenlandii otwarto międzynarodowe lotnisko z nowym pasem startowym przystosowanym do dużych samolotów pasażerskich. Jak informuje Fortune, projekt ma sprzyjać rozwojowi turystyki i dywersyfikacji gospodarki wyspy, która nadal w dużej mierze zależy od rybołówstwa.

Pierwszy międzynarodowy lot z Kopenhagi do Ilulissat odbył się w czwartek. Airbus A330neo państwowych linii Air Greenland przewiózł 169 pasażerów, wśród których był premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen. Nazwał on lotnisko jedną z największych inwestycji w historii wyspy i powiązał rozwój gospodarczy z dążeniem Grenlandii do przyszłej niezależności od Danii.

Bezpośrednie loty do miasta gór lodowych

Ilulissat, nazywane miastem gór lodowych, leży na zachodnim wybrzeżu Grenlandii i liczy około 5 tys. mieszkańców. Jest trzecim co do wielkości miastem wyspy i jednym z jej najpopularniejszych kierunków turystycznych. Leży ponad 550 kilometrów na północ od stolicy, Nuuk, i nie ma drogowego połączenia z innymi dużymi miastami.

Wcześniej podróżni mogli dotrzeć do Ilulissat statkiem wycieczkowym, małym samolotem z Islandii albo przez inne grenlandzkie węzły lotnicze z przesiadką na mniejszy samolot. Nowy terminal ma powierzchnię 5 tys. metrów kwadratowych, a długość nowego pasa startowego wynosi 2200 metrów.

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Air Greenland planuje wykonywać do sześciu lotów tygodniowo między Kopenhagą a Ilulissat w szczycie następnego sezonu letniego. Icelandair również planuje obsługiwać loty dużymi samolotami ze swojego lotniska przesiadkowego w Keflavíku. Greenland Airports liczy na przyciągnięcie do Ilulissat linii lotniczych z USA i Europy kontynentalnej.

Turystyka rośnie wolniej niż oczekiwano

Liczba międzynarodowych gości Grenlandii wzrosła o co najmniej 65% od 2018 roku i w 2024 roku niemal osiągnęła 150 tys. Jednocześnie oczekiwany boom turystyczny jeszcze nie nastąpił: w tamtym roku turystyka zapewniła mniej niż 5% produktu krajowego brutto terytorium, a infrastruktura hotelowa i inna pozostają ograniczone.

Część lokalnych mieszkańców wyraża również obawy dotyczące możliwego wpływu masowej turystyki na wrażliwą przyrodę, ludność i infrastrukturę Ilulissat. Były burmistrz regionalny Palle Jerimiassen zaznaczył, że turyści mogą przynieść miastu nowe dochody, jednak ich liczba musi być kontrolowana.

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