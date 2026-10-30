格陵兰伊卢利萨特国际机场启用 — Fortune

格陵兰伊卢利萨特市启用了一座国际机场，配备可供大型客机使用的新跑道。Fortune报道称，该项目旨在促进旅游业发展，并实现该岛经济多元化；该岛经济至今仍在很大程度上依赖渔业。

从哥本哈根飞往伊卢利萨特的首个国际航班于周四起飞。国有航空公司格陵兰航空的一架空客A330neo飞机运载了169名乘客，其中包括格陵兰总理延斯-弗雷德里克·尼尔森。他称该机场是该岛历史上最大的投资之一，并将经济发展与格陵兰寻求未来脱离丹麦独立的愿望联系起来。

直飞冰山之城

伊卢利萨特被称为冰山之城，位于格陵兰西海岸，约有5000名居民。它是该岛第三大城市，也是最受欢迎的旅游目的地之一。该市位于首府努克以北550多公里处，且没有与其他大城市相连的公路。

此前，旅客可乘坐邮轮、从冰岛搭乘小型飞机，或经由格陵兰其他航空枢纽转乘较小飞机抵达伊卢利萨特。新航站楼面积为5000平方米，新跑道长2200米。

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格陵兰航空计划在下一个夏季旺季期间，每周运营最多六班哥本哈根与伊卢利萨特之间的航班。冰岛航空也计划从其位于凯夫拉维克的枢纽机场使用大型飞机运营航班。格陵兰机场公司预计将吸引来自美国和欧洲大陆的航空公司进入伊卢利萨特。

旅游业增长慢于预期

自2018年以来，格陵兰的国际游客数量至少增长了65%，并在2024年接近15万人次。与此同时，预期中的旅游热潮尚未出现：当年旅游业贡献的产值不足该地区国内生产总值的5%，酒店和其他基础设施仍然有限。

一些当地居民也对大众旅游可能给伊卢利萨特脆弱的自然环境、居民和基础设施带来的影响表示担忧。前地区市长帕勒·耶里米亚森指出，游客可以为该市带来新的收入，但其数量需要受到控制。

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