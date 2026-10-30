GM取消与VAC在美国的磁体供应协议——ECNS

通用汽车公司取消了与德国制造商Vacuumschmelze（VAC）签订的长期稀土磁体供应协议。该公司的工厂位于美国南卡罗来纳州萨姆特。该工厂90%的订单来自GM，ECNS报道称，消息援引路透社。

VAC和GM于2021年宣布在美国建厂的计划，并于2023年签署了长期供应协议。该企业获得了约5亿美元投资，年产能接近2000公吨磁体。与GM的合同期限为10年，产品原计划用于该公司电动汽车的电机。

政府对工厂的支持

VAC表示，约90%的产量原计划供应给GM，几乎所有其余产量则供应给美国政府。ECNS援引Goldinvest的数据称，在运营早期阶段，该工厂获得了五角大楼的资金支持，以及先进能源项目支持计划下的1.119亿美元税收抵免。

去年11月，美国财政部长斯科特·贝森特访问了萨姆特的该设施。他在接受福克斯商业频道采访时表示，该工厂制造了美国25年来首块钕铁硼磁体，并谈及美国希望降低供应链对中国的依赖。

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成本和生产能力

ECNS认为，美国发展稀土磁体生产的障碍之一是其成本。复旦大学发展研究院的数据显示，生产一公斤中档钕铁硼磁体在中国的成本约为26美元，在美国和其他西方国家约为34美元。

另一项挑战是恢复稀土元素分离以及金属和合金生产方面的专业能力。20世纪90年代，美国因遵守环保标准的成本高昂和盈利能力低下，将相当大一部分稀土原料加工业务转移到海外。

自2027年1月1日起，白宫的一项行政命令要求美国国防承包商和其他制造商停止从中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜采购稀土磁体、钨、钼、钽及其他关键材料。

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