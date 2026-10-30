General Motors anulował długoterminową umowę na dostawy magnesów ziem rzadkich z niemieckim producentem Vacuumschmelze (VAC), którego zakład znajduje się w Sumter w Karolinie Południowej w USA. Na GM przypadało 90% zamówień przedsiębiorstwa, podaje ECNS, powołując się na Reuters.

VAC i GM ogłosiły plany budowy zakładu w USA w 2021 roku, a w 2023 roku zawarły długoterminową umowę na dostawy. W przedsiębiorstwo zainwestowano około 500 mln dolarów, a jego roczna zdolność produkcyjna wynosi prawie 2 tys. ton metrycznych magnesów. Kontrakt z GM został zawarty na 10 lat, a produkty planowano wykorzystywać w silnikach pojazdów elektrycznych firmy.

Wsparcie państwowe dla zakładu

Według VAC około 90% produkcji przeznaczono dla GM, a niemal całą pozostałą ilość — dla rządu USA. Według Goldinvest, na który powołuje się ECNS, na wczesnym etapie działalności zakład otrzymał finansowanie od Pentagonu oraz 111,9 mln dolarów ulg podatkowych w ramach programu wsparcia zaawansowanych projektów energetycznych.

W listopadzie ubiegłego roku sekretarz skarbu USA Scott Bessent odwiedził zakład w Sumter. W rozmowie z Fox Business oświadczył, że w zakładzie wyprodukowano pierwszy w USA od 25 lat magnes neodymowo-żelazowo-borowy, a także mówił o zamiarze USA zmniejszenia zależności łańcucha dostaw od Chin.

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Koszty i kompetencje produkcyjne

Według oceny ECNS jedną z przeszkód dla rozwoju produkcji magnesów ziem rzadkich w USA jest ich koszt. Według Instytutu Rozwoju Uniwersytetu Fudan produkcja kilograma magnesów neodymowo-żelazowo-borowych średniej klasy kosztuje około 26 dolarów w Chinach i około 34 dolarów w USA oraz innych krajach zachodnich.

Kolejnym wyzwaniem jest odbudowa specjalistycznych kompetencji w rozdzielaniu pierwiastków ziem rzadkich oraz produkcji metali i stopów. W latach 90. USA przeniosły znaczną część przetwarzania surowców ziem rzadkich za granicę z powodu wysokich kosztów spełniania norm środowiskowych i niskiej rentowności.

Od 1 stycznia 2027 roku rozporządzenie Białego Domu zobowiązuje amerykańskich wykonawców obronnych i innych producentów do zaprzestania zakupu magnesów ziem rzadkich, wolframu, molibdenu, tantalu i innych materiałów krytycznych w Chinach, Rosji, Iranie i Korei Północnej.

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