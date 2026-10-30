Компания General Motors отменила долгосрочное соглашение о поставках редкоземельных магнитов с немецким производителем Vacuumschmelze (VAC), завод которого расположен в Самтере, штат Южная Каролина, США. На GM приходилось 90% заказов предприятия, сообщает ECNS со ссылкой на Reuters.

VAC и GM объявили о планах строительства завода в США в 2021 году, а в 2023 году заключили долгосрочное соглашение о поставках. В предприятие инвестировали около 500 млн долларов, а его годовая мощность составляет почти 2 тыс. метрических тонн магнитов. Контракт с GM был рассчитан на 10 лет, а продукцию планировали использовать в двигателях электромобилей компании.

Государственная поддержка завода

По данным VAC, около 90% производства предназначалось для GM, а почти весь остальной объем — для правительства США. По данным Goldinvest, на которые ссылается ECNS, на раннем этапе работы завод получил финансирование от Пентагона и 111,9 млн долларов налоговых кредитов в рамках программы поддержки передовых энергетических проектов.

В ноябре прошлого года министр финансов США Скотт Бессент посетил предприятие в Самтере. В разговоре с Fox Business он заявил, что на заводе изготовили первый в США за 25 лет неодим-железо-боровый магнит, а также сказал о намерении США ослабить зависимость цепочки поставок от Китая.

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Стоимость и производственные компетенции

По оценке ECNS, одним из препятствий для развития производства редкоземельных магнитов в США является их стоимость. По данным Института развития Университета Фудань, производство килограмма неодим-железо-боровых магнитов среднего класса стоит около 26 долларов в Китае и примерно 34 доллара в США и других западных странах.

Еще одним вызовом является восстановление профессиональных компетенций в разделении редкоземельных элементов, производстве металлов и сплавов. В 1990-х годах США перенесли значительную часть переработки редкоземельного сырья за границу из-за высоких расходов на соблюдение экологических норм и низкой прибыльности.

С 1 января 2027 года указ Белого дома обязывает оборонных подрядчиков США и других производителей прекратить закупки редкоземельных магнитов, вольфрама, молибдена, тантала и других критически важных материалов в Китае, россии, Иране и Северной Корее.

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