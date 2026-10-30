GM скасувала угоду про постачання магнітів із VAC у США — ECNS

Компанія General Motors скасувала довгострокову угоду про постачання рідкісноземельних магнітів із німецьким виробником Vacuumschmelze (VAC), завод якого розташований у Самтері, штат Південна Кароліна, США. На GM припадало 90% замовлень підприємства, повідомляє ECNS з посиланням на Reuters.

VAC та GM оголосили про плани будівництва заводу у США у 2021 році, а в 2023 році уклали довгострокову угоду про постачання. У підприємство інвестували близько 500 млн доларів, а його річна потужність становить майже 2 тис. метричних тонн магнітів. Контракт із GM був розрахований на 10 років, а продукцію планували використовувати в двигунах електромобілів компанії.

Державна підтримка заводу

За даними VAC, близько 90% виробництва призначали для GM, а майже весь інший обсяг — для уряду США. За даними Goldinvest, на які посилається ECNS, на ранньому етапі роботи завод отримав фінансування від Пентагону та 111,9 млн доларів податкових кредитів у межах програми підтримки передових енергетичних проєктів.

У листопаді минулого року міністр фінансів США Скотт Бессент відвідав підприємство в Самтері. У розмові з Fox Business він заявив, що на заводі виготовили перший у США за 25 років неодим-залізо-боровий магніт, а також сказав про намір США послабити залежність ланцюга постачання від Китаю.

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Вартість і виробничі компетенції

За оцінкою ECNS, однією з перешкод для розвитку виробництва рідкісноземельних магнітів у США є їхня вартість. За даними Інституту розвитку Фуданьського університету, виробництво кілограма неодим-залізо-борових магнітів середнього класу коштує близько 26 доларів у Китаї та приблизно 34 долари у США й інших західних країнах.

Ще одним викликом є відновлення фахових компетенцій у розділенні рідкісноземельних елементів, виробництві металів і сплавів. У 1990-х роках США перенесли значну частину переробки рідкісноземельної сировини за кордон через високі витрати на дотримання екологічних норм і низьку прибутковість.

З 1 січня 2027 року указ Білого дому зобов’язує оборонних підрядників США та інших виробників припинити закупівлі рідкісноземельних магнітів, вольфраму, молібдену, танталу й інших критично важливих матеріалів у Китаї, росії, Ірані та Північній Кореї.

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